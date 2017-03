Misliker alt Donald Trump har gjort – bortsett fra én ting

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): I 17 år arbeidet William D. Cohan på Wall Street, blant annet for store banker som Merrill Lynch og JP Morgan Chase. Han har gitt ut fire bøker om gaten som utgjør selve hjertet i amerikansk finansindustri, blant annet «House of Cards», og er nå aktuell med «Why Wall Street Matters». Han skriver også for en rekke framtredende aviser og magasiner i USA, for eksempel The Washington Post, The Financial Times og Vanity Fair. Cohan omtaler seg selv som en liberal demokrat.

Og han misliker president Donald Trump – sterkt.

- Jeg har aldri stemt på en republikaner i hele mitt liv og startet så definitivt ikke nå i november. Jeg har svært lite respekt for Donald Trump som forretningsmann og enda mindre for ham som politiker, sier William D. Cohan til Nettavisen.

Liker dereguleringen



Men selv om Cohan ikke har sans for Trump, og fremdeles sliter med å begripe at han klarte å sanke nok stemmer til å bli president i USA, mener økonomiforfatteren at Donald Trump gjør én svært viktig ting riktig.

- Wall Street, sier Cohan.

- Han gjør helt rett i å fjerne de omfattende reguleringene som har forfulgt de store bankene på Wall Street og også mindre, lokale banker, etter finanskrisen i 2008. Dette er et fundamentalt område som mine ellers likesinnede liberale venner bommer grovt på. Liberale mener at alle aspekter av Trumps politikk er frastøtende, og det skjønner jeg. Han er frastøtende. Samtidig har han hovedsakelig helt rett i hvordan finansindustrien og Wall Street bør reformeres, legger Cohan til.

Demokratene i USA, anført av Bernie Sanders, ønsker å stramme tøylene enda hardere rundt de store Wall Street-bankene, men William Cohan mener at dette er feil strategi. Derfor er han begeistret for at president Trump nå gjør det motsatte, nemlig deregulerer denne sektoren.

WILLIAM D. COHAN er aktuell med ny bok om Wall Street.

Cohan tar for seg dette temaet i sin nyeste bok, «Why Wall Street Matters».

- I boka forsøker jeg å minne folk på hva Wall Street egentlig handler om, hva som gjøres riktig der, hvilken funksjon Wall Street har. Jeg tror ikke folk flest er klar over det, sier Cohan til Nettavisen.

Han beskriver Wall Street som motoren i kapitalismen, som tar penger fra mennesker som ønsker å spare dem eller investere dem og bruker disse pengene til å hjelpe dem som ønsker å skape business eller få business til å vokse, noe som gir folk arbeidsplasser og inntekter.

Feil håndtering av krisen



Cohan mener at politikerne i Washington håndterte finanskrisen feil, og at man i stedet for å «kaste sand i maskineriet» til bankene burde ha straffeforfulgt banksjefene som solgte «trygge» lån som de visste ikke var trygge, noe som førte til kollapsen i 2008.

- Trump har rett i at det bør være en intelligent, gjennomtenkt reform i reguleringene som ble påtvunget bankene etter finanskrisen. Et av hovedargumentene jeg tar opp i boka mi, er at man må fikse belønningssystemet i bankindustrien, for dette er todelt. Vi ser at Trump nå utfører den første delen, men det virker ikke som om noen snakker om den andre delen, sier Cohan, som mener at mesteparten av innholdet i Dodd-Frank-loven fra 2010 bør fjernes.

FORFATTER: William D. Cohan.

Cohan er ikke alene om å være positiv til president Donald Trumps Wall Street-politikk. De store børsindeksene i USA har vokst kraftig etter at republikanernes kandidat vant valget i november. Dow Jones har gått opp nærmere 2700 poeng på disse fire månedene, og vaker nå rundt 21.000 poeng.

Selv om Wall Street ser ut til å gå rett vei under president Trump, understreker William Cohan at dette ikke betyr at amerikansk økonomi nødvendigvis er på rett vei totalt sett.

- Aksjemarkedet har latt seg rive med, til et sted mellom irrasjonell begeistring og rasjonell begeistring. Det er viktig å ikke bare se på aksjemarkedet, men også obligasjonsmarkedet, som beveger seg i motsatt retning. Trump kritiserte Barack Obama under valgkampen fordi USAs nasjonale gjeld er så enorm, men beregninger sier at den vil vokse til 27.000 milliarder under Trump, hvilket vil få oss til å se ut som Hellas, advarer Cohan.