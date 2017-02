En tekniker fra Luftforsvaret sjekker et missil som er festet til vingen på et av de norske F-16 jagerflyene som er stasjonert på Kreta for å delta i militæroperasjonen i Libya (arkivfoto). Foto: FORSVARET / NTB Scanpix

Missilsamarbeid med Tyskland gir norsk salg for 10 milliarder

Tyskland kjøper det norske NSM-missilet, og verdien av fremtidige salg vil komme opp i over 10 milliarder kroner, opplyser regjeringen.