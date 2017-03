ANNONSE

Nye betalingsterminaler gjør at mobilbetaling kan erstatte bankkort i løpet av året, bankene holder på startknappen, skriver avisen (krever abonnement).

Nettavisen omtalte i november at mobilbetaling kunne bli vanlig i 2017. Tidligere i februar kom også nyheten om at Vipps lanserer en løsning for barn.

Vipps, som snart kan inkludere DNB og 100 sparebanker, har ryddet bort et viktig hinder for å rulle ut mobilbetaling i butikkene ved å sende betalingene gjennom kortbetalingssystemet Bankaxept.

Da kan mobilbetaling bli like rimelig som med bankkort.

Nets, med hovedkontor i Danmark, er én av tre store aktører som leverer betalingsterminaler til butikker i Norge og står klar med en terminal som kan gjøre bankkort overflødig i løpet av måneder. Kanskje allerede før sommeren, skriver Dagens Næringsliv.

Også konkurrentene Verifone og norske Retail Payment kjemper om å komme tidlig på markedet med nye terminaler som kan håndtere mobilbetaling.

– Teknologien er på plass og de nye terminalene kan rulles ut når bankene og forhandlerleddet er klare, sier den norske landssjefen i Nets Frode Åsheim til Dagens Næringsliv.





