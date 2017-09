Moods of Norway-verdier på 70 millioner

Konkursrammede Moods of Norways eiendeler har en samlet verdi på 70 millioner kroner, opplyser bostyrer Asbjørn Løvik.

Fra før er det kjent at selskapene Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS har en samlet gjeld på 112, 2 millioner kroner. Selskapene er dermed 42,2 millioner kroner i minus.

Løvik opplyser i en pressemelding at alle de 200 ansatte i selskapene blir sagt opp i forbindelse med konkursen. De 18 butikkene landet rundt holdes inntil videre stengt.

– Konkursboet jobber med ulike løsninger for realisering av aktiva. Det vil ennå ta noe tid før konkursboet har fått de nødvendige avklaringer. Det er derfor ikke mulig å være konkret på hva som blir den endelige løsningen, sier Løvik.

70 millioner i utbytte



Moods of Norway-gründerne Peder Børresen, Simen Staalnacke og daglig leder Jan Egil Flo er alle millionærer. Blant annet har Børresen en ligningsformue på ti millioner kroner. Han hadde i 2016 en inntekt på 21,7 millioner kroner, etter å ha tatt et tilleggsutbytte på 21,5 millioner kroner fra selskapet Coctails & Dreams, selskapet der han har plassert Moods of Norway-aksjene sine i.

Peder Børresen og Stimen Staalnacke er designerne bak Moods of Norway.

Daglig leder Jan Egil Flo har den største ligningsformuen, på 46,9 millioner kroner. Flos aksjeselskap har en egenkapital på 27,6 millioner kroner.

Finansavisen skriver fredag at trioen Børresen, Staalnacke og Flo til sammen har tatt ut 70 millioner kroner i utbytte.

Kostbar utenlandssatsing



Løvik sier det er stor interesse rundt konkursboet, både fra interessenter til aktiva, selskapets forretningsforbindelser og mediene.

– I denne tidlige fasen i bobehandlingen må jeg prioritere å ha fokus på å sikre de ansattes rettigheter og å finne løsninger som er til det beste for selskapets kreditorer. Jeg ber om forståelse for dette, sier Løvik.

Han gjentar at eierne har opplyst at selskapets utenlandssatsing var kostbar og måtte bygges ned og at valutaeksponeringen påførte selskapene tap.

– Dette kombinert med en skjerpet konkurransesituasjon mot salg over internett ga dårlig lønnsomhet og store likviditetsproblemer. Da banken sa opp selskapenes driftsfinansiering, så ikke styret en annen løsning enn å melde oppbud, sier bostyreren.

