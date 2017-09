Mor frifunnet for svindle egne barn i jakten på den store kjærligheten

- Hun ergrer seg grønn over å være blitt lurt på nettet av en svindler.

Nå har Eidsivating lagmannsrett frikjent kvinnen for å ha lurt finansinstitusjonene, men hun er dømt for grovt uaktsomt heleri.

Bakgrunn: – Mor svindlet egne barn i jakten på den store kjærligheten

Straffen er redusert fra sju til fem måneder fengsel.

- Min klient er selvsagt veldig lettet over frifinnelsen i lagmannsretten. Hun ergrer seg grønn over å ha blitt lurt på nettet av en svindler. Men også mange andre flotte og oppegående kvinner ble lurt. Alle vitnet i tingretten, sier advokat Per Danielsen til Nettavisen.

Skyldspørsmålet er avgjort, men dommen er ikke formelt rettskraftig.

Kvinnen ble i Glåmdal tingrett dømt for å ha lurt en rekke finansinstitusjoner til å utbetale småbeløp på til sammen 240.000 ved uriktig å oppgi sønnene som lånesøkere.

Pengene sendte hun til en «kjæreste» på internett som lovet komme til Norge, men som aldri kom.

Kvinnen har også hatt en rolle som formidler av penger fra andre kvinner til den samme «sjarmøren». Også disse kvinnene skal ha blitt svindlet av mannen under de samme omstendighetene. For dette forholdet ble kvinnen dømt for heleri. Hun har vært borti penger som stammer fra straffbare handlinger.

I tingretten ble kvinnen dømt på alle punkter, men kvinnen anket altså dommen.

- Nå har min klient heldigvis fått seg ny, ordentlig kjæreste, en nordmann som hun nylig forlovet seg med. Hun har fått et nytt liv og prøver glemme fadesen med nettdating, fortsetter advokat Per Danielsen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Mest sette video idag