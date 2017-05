Morsom Hadia Tajik avvæpnet kritikerne

ANNONSE

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik hadde en tung dag i forrige uke, da hun ble «fersket» som tyvpassasjer.

Les saken her: Hadia Tajik snek på t-banen - måtte ikke betale bot

Det hører med til historien at Tajik ble tilgitt av Ruters kontrollør fordi han kunne se på appen på mobiltelefonen at Hadia Tajik normalt kjøper og betaler billett.

Les også: - Roboter kan behandle 80.000 byggesøknader

Dette var bakteppet da hun i dag snakket for 450 påmeldte tilhører under Innovasjonstalen 2017, et arrangement i regi av Innovasjon Norge.

USA: 20 millioner sjekker

Ap-politikeren mener at Norge har et godt utgangspunkt for innovasjon, og at vi ligger lenger fremme enn vi tenker på.

- Hvor mange av dere har skrevet ut en sjekk nylig? I USA skriver de ut 20 millioner sjekker. Det viser at vi har en digital modenhet som på flere områder overgår Googles hjemland, sa Hadia Tajik, og fremførte ønsket om en Ruter-app med kunstig intelligens til stor latter fra forsamlingen.

Hadia Tajik under under Innovasjonstalen 2017.

«Ikke alle var for postkontor i butikk»

Næringsminister Monica Mæland fikk overlevert rapporten med anbefalinger, og hun påpeker at det ikke alltid er applaus for innovasjon.

- Ikke alle var for postkontor i butikk, og det er slett ikke alle som støtter nedleggelse av lensmannskontorer selv om det bare er få lovbrudd i kontortiden mellom 10 og 14, sier Mæland.

Næringsminister Monica Mæland påpeker at ikke alle er for innovasjon,