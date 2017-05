Mot lysere tider for Kristian Røkkes Akastor

ANNONSE

Det har vært tøffe tider for oljeservice-investeringsselskapet Akastor, som kontrolleres av Kjell Inge Røkkes Aker og har Røkkes sønn Kristian som konsernsjef.

Selskapet har vært hardt truffet av oljekrisen og tapte over en milliard kroner i fjor.

Starten på 2017 har imidlertid blitt en god del bedre for Akastor.

Onsdag la Røkke jr og co. frem kvartalstall som viste at selskapets nettoresultat er på 189 millioner kroner, en bedring på 555 millioner kroner, altså over en halv milliard, fra samme kvartal for et år siden.

Mesteparten av dette var riktignok bidrag fra salget av Frontica Advantage, som ga et positivt resultat til bunnlinjen på 383 millioner kroner, men viser også at Røkke og hans medarbeidere har fått kostnadene kraftig ned.

Driftsinntektene falt 25 prosent på årsbasis i 1. kvartal til 1.018 millioner kroner, primært på grunn av redusert aktivivitetsnivå og svakere markedsforhold i offshore oljeservice-næringen og riggmarkedet.

Samtidig har Akastor redusert driftskostnadene enda mer, slik at driftsresultat før avskrivning og nedskrivning ble 59 millioner kroner, mot -48 millioner kroner i samme kvartal for et år siden.

«Akastors porteføljeselskaper opplevde utfordrende markedsforhold i første kvartal, som også var situasjonen gjennom 2016", heter det i kvartalsrapporten.

Akastor største investeringer er oljeserviceselskapet MHWirth, AKOFS Offshore og KOP Service Products.

