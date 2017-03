ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Over 300 passasjerer ble forsinket i London i over fire timer etter at en mus ble observert i et British Airways-fly, melder NBC Bay Area.

Passasjerene var allerede om bord da en flyvertinne oppdaget musen.

Det kan virke som et trivielt problem, men en mus kan faktisk gjøre stor og potensielt katastrofal skade på et fly. Passasjerene ble sittende i 15 minutter før de ble bedt om å gå av flyet og vente til musen var fanget.

- De forklarte at årsaken til at musen utgjorde et problem, er at den spiser ledninger, forteller en av passasjerene, Elizabeth Young fra Lafayette.

Dette er ifølge Reuters korrekt. Mus kan tygge i stykker ledninger på et fly, og dette er årsaken til at det er forbudt å ta av dersom man vet at det er mus om bord.

Til tross for den ubehagelig lange ventetiden, fant enkelte passasjerer humor i hendelsen.

- Vi fleipet om at det er åpenbart at selv ikke mus kan komme inn i USA uten et gyldig pass, sier Annina Salven fra Helsinki.