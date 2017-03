Nå blir det mulig å flytte arbeidstid til sene kvelder

ANNONSE

I forslaget pekes det på et større behov for fleksible arbeidsdager og at arbeidstaker på eget initiativ skal kunne gjøre individuelle avtaler med arbeidsgiver om arbeid mellom klokken 21 og 23 på kveldene.

Dette må være et ønske fra arbeidstakeren selv, og arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet utsettes til etter at den ordinære arbeidsdagen er over. Det skal også inngås skriftlig avtale om slike ordninger.

– Større fleksibilitet

– Forslaget gir arbeidstakere som ønsker større fleksibilitet, en mulighet til å planlegge hverdagen sin, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Mange kan jo kjenne litt på behovet for å være mer til stede i barnas våkne timer og heller ta fram PC-en etterpå, sier statsråden.

Ris og ros

Forslaget møter imidlertid motbør i arbeidstakerorganisasjonen YS.

– Individuelle avtaler om kveldsarbeid kan føre til et press på den enkelte om å jobbe mer om kvelden. Vi mener det forslaget regjeringen la fram i dag, er enda en uthuling av arbeidsmiljøloven, sier YS-leder Jorunn Berland.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier på sin side at han ikke tror "fremtidens bedrifter må etableres mellom 08.00 og 16.00."

– Samfunnet er i utvikling, og det samme må Parat og andre være. Vi har gitt et positivt høringssvar til regjeringens forslag, sier Parat-lederen i en uttalelse.

