Nå er Bank Norwegian fire (!) ganger så mye verdt som Norwegian

Banken overskygger fullstendig flyselskapet på børsen.

I 2007 startet Norwegian Air Shuttle datterselskapet Bank Norwegian som en bigeskjeft for å dra nytte av trafikken på nettsiden til flyselskapet.

Ti år senere har det finansielle styrkeforholdet mellom de to selskapene blitt fullstendig snudd på hodet.

Bank Norwegians børsnoterte holdingselskap Norwegian Finans Holding er nå verdt 15,5 milliarder kroner på Oslo Børs.

Etter et kraftig børsfall i juli, er imidlertid Norwegian nå verdt kun 3,7 milliarder kroner, hvis man justerer for fra verdien av eierposten på 17,5 prosent i Bank Norwegian.

TO VERDENER: De siste tre årene har Norwegian-aksjen (grønn) stort falt, mens Bank Norwegian-aksjen har skutt i været. Justert for Norwegians eierpost i Bank Norwegian, som i dag utgjør rundt 40 prosent av verdien til Norwegian-aksjen, er fallet enda kraftigere enn det som vises på grafen.

Det vil si at egenkapitalen til Norwegian nå er verdt kun en fjerdedel av sitt tidligere datterselskap Norwegian Finans Holding. Aksjen er dessuten på sitt svakeste siden 2012.

Høy gjeld

Norwegian er i omsetning og antall ansatte fortsatt et veldig mye større selskap enn Bank Norwegian. Problemet er bare at Norwegian har ekstremt mye gjeld og tar høy risiko for å lykkes med satsingen på langdistanseruter.

- Norwegian er nå i en tung investeringsfase hvor de rigger selskapet mot en voldsom satsing på langdistanse. Det har ført til at kostnadene til selskapet har økt, sier Norwegian-analytiker Jon D. Gjertsen i Pareto Securities til Nettavisen.

Han viser at til at gjelden til Norwegian, som er mange ganger så stor som egenkapitalen, dermed kan bli et problem.

- De som er negative til aksjen frykter at økte kostnader og press på marginer kan gi Norwegian problemer med gjelden, sier Gjertsen.

Overgangsperiode

Selv er Gjertsen mer optimistisk til flyselskapet, men tror at dette og neste år vil være en overgangsperiode for Norwegian.

- Risikoen er jo at om de ikke lykkes med å sette opp nye ruter og nye ruteområder, men det har gått forholdsmessig greit, selv om det har vært dyrere enn ventet, sier han.

Gjertsen mener Norwegian er et godt kjøp og har et kursmål på 350 kroner på aksjen, mot dagens kurs på 180 kroner. Han venter altså at verdien av aksjen skal nesten fordoble seg fra dagens nivå.

- Selskapet vil nok ikke tjene så mye penger neste år heller, men på sikt vil langdistansesatsingen deres bidra til økt lønnsomhet for Norwegian, sier Gjertsen.

Satser på langdistanse

Han viser til at mens Norwegian på kortdistanse må konkurrere med andre lavprisselskaper, som Ryanair og Easyjet, må de bare konkurrere med de gamle tradisjonelle selskapene, som SAS, Lufthansa, British Airways og Air France KLM. Disse har 40-50 prosent høyere kostnader enn Norwegian.

- Det betyr at Norwegian kan tilby en vesentlig lavere pris enn konkurrentene, noe som igjen vil øke etterspørselen etter langdistansereiser. Flere kan for eksempel da ta råd til en langhelg i New York og liknende, sier Gjertsen.

Kjos glad til

Norwegian vil på sin side ikke kommentere børsutviklingen til Norwegian-aksjen.

- Dette har vi ingen kommentar til, sier kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Nettavisen.

Da Nettavisen tidligere i år spurte Bjørn Kjos om et skjeve forholdet mellom aksjekursen til Norwegian og Bank Norwegian, valgte han å fokusere på at sistnevnte har gjort det såpass bra de siste årene.

- Når det er kjempebra at Bank Norwegian gjør det så bra. Vi er største eier i Bank Norwegian, så vi er glad for det, Kursen til Norwegian og Bank Norwegian er to helt separate ting, sa han til Nettavisen.

