Nå er dato for når du må bytte førerkortet bestemt

Det er Kirsti Bjørklund ved Drøbak trafikkstasjon som forteller dette til Akershus Amtstidende.

Forskriften

Ifølge den nye forskriften skal alle førerkort utstedt før 19. januar 2013 fornyes.

– Det er viktig å få med seg her at det er utstedelsesdatoen du må se på, forteller Kirsti Bjørklund.

Ifølge de nye førerkortforskriftene må førerkort utstedt før 1. april 1979 byttes til nytt førerkort før 1. januar 2020.

Førerkort utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember 1997, må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2023.

– Og til sist er det slik at førerkort utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013 må byttes til nytt førerkort før 1. januar 2033, forteller Kristi Bjørklund.

– Det er utstedelsesdatoen på førerkortet du må se på, sier Kirsti Bjørklund ved Drøbak trafikkstasjon.

– Hva skjer med dem som ikke sørger for å bytte førerkort til rett tid?

– Da mister førerkortet sin gyldighet. Det er også slik at fra 19. januar 2033 må EU-førerkort som benyttes i Norge være i overensstemmelse med den nyeste EU-modellen for førerkort for å være gyldig, forteller Kirsti Bjørklund.

To til fem virkedager

Bjørklund legger til at det vil ta fra to til fem virkedager å få et nytt førerkort. Mens du venter på det nye førerkortet vil du få et midlertidig førerbevis som er gyldig sammen med legitimasjon.

Når du skal ha nytt førerkort må du også ta et nytt bilde her ved trafikkstasjonen i Drøbak.

Når det gjelder personer over 75 år som fortsatt ønsker å kjøre bil, må de gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlegen. Etter legebesøket må du personlig møte opp og levere helseattesten på trafikkstasjonen

– Hva vil det koste å få nytt førerkort?

– Per i dag er prisen 355 kroner, sier Bjørklund.

Antall førerkort

Det er stor trafikk hver dag ved Drøbak trafikkstasjon av unge og gamle som ønsker enten å fornye førerkortet, eller ta «lappen for første gang. I 2016 var det 2374 førstegangsutstedelser, mens 2193 personer over 75 år med helseattest fikk fornyet førerkortet.

