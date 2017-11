Nå er det ti ledige stillinger på Norges mest spesielle sted - og hvem som helst kan søke

Ti stillinger lyses ut på Norges mest spesielle sted.

(Nordlys): - Dette er et fantastisk sted. Jeg tror absolutt det må være Norges mest eksotiske, sier stasjonssjef Kristian Weihe på telefon fra øya langt, langt vest i havet.

Vi snakker om Jan Mayen i Norskehavet, tusen kilometer fra fastlandet. Et sted praktisk talt utilgjengelig for alt og alle.

- Det er nesten umulig å komme seg hit for alminnelige mennesker. Det finnes kun en militær flyplass her, og kommer du med båt så finnes det ingen havner – du må svømme i land, forteller Weihe.

Øya er ganske stor, over fem mil lang, og det høyeste fjellet, Beerenberg, er 2.277 meter.

- Dette er Norges eneste aktive vulkan. Hele øya er vulkansk. Det er bare ett tre her, og det er 10 centimeter høyt og vokser horisontalt. For det er værhardt, og når det blåser blir det fort sandstorm, sier han.

Lyser ut jobber

Likevel fastholder han at det å jobbe på Jan Mayen er helt fantastisk.

- Det er et eventyr. En helt unik mulighet. Vi er 18 mennesker her, som lever tett på hverandre og hvor alle bidrar og er like viktige.

Nå lyses ti av stillingene ut. Alle disse er sivile stillinger i Forsvaret som hvem som helst kan søke på, om man har de faglige kvalifikasjonene som skal til. Bilmekaniker, maskinist, kokk, kjøkkensjef, sykepleier, tekniker m.v.

- Dessuten krever vi god vandel og god helse. Alle som er her må ha god helse, for det er langt til sykehus, sier han.

Halvår utenom det vanlige

Stillingene er for seks måneder, og gjelder sommerhalvåret 2018 – fra april til oktober.

- Det blir et halvt år uten å være hjemme. Men det er mye å gjøre her, både på jobb og i fritida. Vi har både gymsal, treningsrom, basseng, bibliotek og filmkvelder, sier Weihe.

- Kan du dra ut på joggetur?

- Ja, hvis ikke været stopper oss. Du vet, det uværet som treffer Tromsø det har vi noen dager før. Men det er ellers ikke farlig å være ute. De eneste tre isbjørnene her henger på veggen.

Flere oppdrag

Det overordnede oppdraget på Jan Mayen er norsk tilstedeværelse på denne isolerte utposten. Men værtjenesten er også sentral, og meteorologisk institutt har fire ansatte på øya.

- Vi driver også med jordskjelvmålinger, måler sjøvannshøyde, rydder marint søppel og overvåker havområdet, sier stasjonssjef Kristian Weihe, som også fyller rollen som politimester og Fylkesmann på øya.

Jan Mayen administereres av Fylkesmannen i Nordland, men er ikke en del av Nordland fylke.

