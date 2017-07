Nå er Jeff Bezos verdens rikeste mann - passerte Bill Gates

Nå er det en ny riking øverst på tronen.

Jeff Bezos (53) har overtatt tittelen som verdens rikeste mann, melder blant andre Bloomberg og CNBC.

Bezos, som er gründer og administrerende sjef for Amazon.com, er nå verdt over 90 millarder dollar - nesten 640 milliarder kroner med dagens kurs.

Aksje-hopp



Det er et hopp i Amazons aksjeverdier som gjør at Bezos har inntatt førsteplassen på beokostning av Bill Gates, som også har en formue i nærheten av 90 millarder dollar.

Amazon-aksjen steg med mer enn 15 dollar over natta, mens Microsoft-aksjen gikk noe ned.

Hvis Amazon-aksjen holder seg på nåværende nivå, vil Jeff Bezos - som eier rundt 80 millioner Amazon-aksjer - øke formuen sin med rundt 800 millioner dollar.

Det gjør at han passerer Bill Gates, så lenge deres verdier utenom aksjer ikke har forandret seg i stor grad.

DANKET NED: Bill Gates er ikke lenger verdens rikeste mann.

Tittelen kan imidlertid svinge tilbake hvis Amazon-aksjen synker betraktelig eller hvis Microsoft-aksjen får et hopp torsdag. Likevel er det uansett ventet at Bezos vil overta tittelen mer permanent i løpet av de nærmeste dagene eller ukene.

Jeff Bezos, som begynte å selge bøker fra garasjen sin for 22 år siden, er bare den sjette mannen som holder tittelen som verdens rikeste mann de siste 30 årene, ifølge Forbes.

Vanvittig formue-stigning



Jeff Bezos har hatt en enorm stigning i formue de siste årene. Han dukket først opp på Forbes liste over verdens rikeste i 1998 med en formue på 1,6 millarder dollar. I 2012 var han på 26. plass på listen med en formue på 18,4 millarder dollar.

De to siste årene har imidlertid Amazon-aksjen gått til himmels. Bezos eier litt under 17 prosent av selskapet, og har tjent hele 45 millioner dollar - godt over 300 millarder kroner - de siste to årene som følge av den enorme aksjestigningen.

CNBC skriver at Bezos fort kan bli den første mannen i historien som blir verdt over 100 milliarder dollar.