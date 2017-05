Nå haster det for 108.000 bedrifter

ANNONSE

Dagen før fristen har 3 av 10 næringsdrivende ikke levert skattemeldingen. Nå begynner det å haste.

Leveres den ikke inn midnatt onsdag risikerer man tvangsmulkt. 1049 per dag med et maksbeløpet 52.450 kroner.

357.000 er pliktig til å levere skattemelding for næringsdrivende. Av disse er det altså 108.000 som ikke har levert, opplyser Skatteetaten til Nettavisen.

På samme tid ifjor var det 114.000 som ikke hadde levert.

Vanskelig å klage



– Det er svært tidkrevende å klage på en allerede ilagt tvangsmulkt i tillegg til at skatteetaten sjeldent gir medhold i klager, advarer advokat Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge til Nettavisen.

Advokaten understreker at det er svært viktig å svare å det som varsles pr E-post eller brev fra skatteetaten.

VANSKELIG Å KLAGE: Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge

– Normalt varsles den næringsdrivende om at det ligger en melding i Altinn. Denne meldingen er svært viktig å lese og følge opp. Ikke regn med at regnskapsfører har fått samme varsel, fortsetter han.

Håver inn tvangsmulkt



Det er mulig for næringsdrivende å søke om utsettelse av leveringsfristen. Det må gjøres senest 31. mai.

Av de som ikke har levert er det rundt 14.000 som har søkt om utsettelse.

– Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende må levere denne selv om de ikke har endringer. Det gjelder også selv om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel hvis du har avsluttet din egen virksomhet og blitt lønnsmottaker, sier Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten.

– I år er det ekstra viktig å huske å levere skattemeldingen til rett tid, for å unngå tvangsmulkt. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp, fortsetter hun.

Ny regel fra januar 2017 om tvangsmulkt for næringsdrivende som slurver med å levere inn lovpålagte opplysninger er svært innbringende for staten. Frem til 24. mai har Skatteetaten sendt ut tvangsmulkter for 323 millioner kroner, viser etatens egne tall.

