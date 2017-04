Nå kan du sjekke skatten din

ANNONSE

Betalte du for mye eller lite i skatt i fjor? Nå kan du logge deg inn og sjekke selv her elektronisk.

Skatteetaten har gjort dokumentene tilgjengelig på sine nettsider like før midnatt natt til tirsdag.

– Det stemmer at skattemeldingen er tilgjengelig på skatteetaten.no. Det var planen at den skulle komme i løpet av natten til 4. april og den ble gjort tilgjengelig så snart den var klar, sier kommunikasjonsrådgiver Helen Rist i skatteetaten til NTB.

Kort tid etter at skattemeldingen ble tilgjengelig, ble det meldt om for stor pågang på ID-porten: «Det er for øyeblikket stor pågang i ID-porten, og det gjør at enkelte brukere ikke får logget inn med en gang. Difi beklager ulempene dette medfører og ber deg prøve på nytt senere».

Frist 30. april



Tallene som Skatteetaten har lagt ut, er foreløpige beregninger. Hvis du har noe å tilføye - husk å gjøre det før 30. april.

Det er din plikt å påse at opplysningene er korrekte, og det er heldigvis hjelp å få:

Skattebetalerforeningen presiserer at du er sjanseløs hvis det plutselig dukker opp en feil og du ikke har sjekket.

- Folk som ikke engang sjekker skattemeldingen (selvangivelsen), spiller russisk rulett med privatøkonomien sin, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

21. juni

I forrige uke sa advokat i Regnskap Norge, Per-Ole Hegdahl, til Nettavisen at det er viktigere enn noensinne å sjekke skatten.

Det endelige skatteoppgjøret blir for de fleste av oss klart 21. juni.