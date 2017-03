Nå kommer rentebeslutningen

ANNONSE

Torsdag blir rentebeslutningen til Norges Bank kunngjort. Det er imidlertid ingen som venter en heving av renten.

Forrige rentemøtet var i desember, og også da holdt sentralbanken renten uendret. Samtidig justerte de rentebanen litt opp og viste til sterk boligprisvekst.

Norges Bank holder renten uendret

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets skriver at Norges Bank ikke tør å oppjustere rentebanen ennå.

«Vi venter ingen endringer fra Norges Bank i dag; de er og blir på hold. Det er likevel flere argumenter for en oppjustering i rentebanen. Både arbeidsmarkedstall og regionalt nettverk indikerer høyere kapasitetsutnyttelse enn Norges Bank ventet. Boligprisveksten har roet seg noe, men ikke like mye som Norges Bank trodde», skriver Olsen i morgenrapporten til Nordea.

Han venter også at rentebanen, altså Norges Banks egne utsikter for styringsrenten i årene fremover, vil bli lite endret.

Døren på gløtt for rentekutt.

Det samme gjør DNB Markets.

«Høy aktivitet i boligmarkedet og økende gjeldsvekst tilsier at renten holdes i ro i dag. Vi venter heller ingen endring av betydning for rentebanen, som vi tror fortsatt vil holde døren på gløtt for rentekutt på et senere tidspunkt», skriver Knut Magnussen i DNB Markets i morgenrapporten til meglerhuset.

Et argument for økt rente

Olsen i Nordea mener imidlertid det er ett sterkt argument som taler mot oppjustering av rentebanen: Inflasjonen for februar kom ut hele ett prosentpoeng under Norges Banks anslag.

«Noe er trolig midlertidig og Norges Bank har anslått en betydelig nedgang i inflasjon. Men likevel, prisveksten er signifikant lavere enn ventet. I tillegg indikerer årets lønnsoppgjør at Norges Banks anslag på lønnsveksten må nedjusteres noe», skriver Olsen.