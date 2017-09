Nå mister en av tre nordmenn NRK på FM-nettet

Når NRK slutter å sende på FM-nettet i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold onsdag, vil 94,5 prosent av befolkningen være uten FM-radio fra rikskringkasteren.

Slukkingen av NRKs signaler på FM-nettet i hovedstaden og østlandsområdet klokka 11.11 onsdag berører 34 prosent av befolkningen.

– Det digitale radioskiftet har nå kommet til den nest siste og mest folkerike regionen i slukkeprosessen, fastslår Medietilsynet.

Les også: NRK sliter etter DAB-omlegging

Fortsatt FM

FM-nettet skrus imidlertid ikke helt av. Fortsatt vil de kommersielle kanalene Radio Norge og P4 sende på FM-nettet fram til 8. desember.

Men etter den datoen må også disse over på digitale plattformer, sammen med de store lokalradiostasjonene, som P5 Oslo, P7 Klem, Radio Metro og andre.

Deretter blir det kun nisjeradioer fra organisasjoner og ideelle virksomheter å høre på FM-nettet i disse fylkene.

Les også: Radio 1 tilbake – nå som nasjonal kanal

- Ikke kjøp dab

Overgangen har ikke gått helt smertefritt. Joacim Lunds kommentar «Ikke kjøp DAB-radio»topper tirsdag listen over det siste døgnets mest leste artikler på Aftenposten.no.

Lund argumenterer med at det er kostbart å kjøpe utstyr, at den opplevde dekningen i bil ikke alltid samsvarer med den teknologiske dekningsgraden, at dab-teknologi uansett er på vei ut – og at det finnes et alternativ med internettradio via mobilen.

Les også: NRKs dab-sjef forsvarer omleggingen

Krever mye

– Det er ikke tvil om at radioskiftet krever mye av radiolytterne, sier seniorrådgiver Line Langnes i Medietilsynet.

Tilsynets inntrykk er at den rent teknologiske delen av radioskiftet har gått som planlagt, men at det er et veiledningsbehov blant radiolytterne.

Medietilsynet mener at mange ikke har fått med seg at NRK og de riksdekkende kommersielle kanalene sender i to ulike dab-nett med ulik dekningsgrad. Dessuten er NRKs dab-nett delt inn i regioner, noe som betyr at du må ha en funksjon med automatisk frekvensbytte i bilradioen hvis du vil unngå å måtte søke manuelt når du kjører inn i en ny region.

Les også: Lyttertap for de store kanalene ved overgang til dab

Flere kanaler

Radioskiftet startet i Nordland i januar og avsluttes 13. desember, når alle de riksdekkende kanalene slukker sine FM-sendinger i Troms og Finnmark.

Overgangen til digital radio forklares med at det blir plass til langt flere radiokanaler og at tilbudet – særlig i distriktene – blir bedre.

Mange som har kjøpt en dab-radio før 2009 vil imidlertid oppleve at de må oppgradere nok en gang – til dab+. Hvis de da ikke velger en løsning med internettbasert radio over mobilen, PC-en, adapter eller via TV-boksen.

(©NTB)

Sett denne videoen?

Mest sett siste uken