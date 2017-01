SLUKKES: I 2017 slukkes FM-nettet, og DAB overtar over hele landet. Mange biler har ikke radio med DAB-støtte og må enten bytte radio eller montere et adapter for å høre på digital radio. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Nå slukkes FM-nettet i Nordland

Presis klokka 11.11 slukkes FM-nettet i Nordland. Folk må dermed over på DAB for å høre riksdekkende radio.