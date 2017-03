Når du får tilsendt eiendomsskatt i posten, betaler du ikke dobbel skatt?

ANNONSE

Eiendomsskatt er den eneste ekstra inntektskilden som kommunene helt og holdent selv har kontroll over.

Det utnytter kommunene til gangs. Det siste tiåret har antall kommuner med eiendomsskatt økt fra 272 til 365. Noen opplever i år å få den for første gang - mens andre opplever at den blir rekordhøy.

I motsetning til alle andre skatter, trekkes derimot ikke eiendomsskatten over skatteseddelen. I stedet mottar du en regning som må betales.

Les også: Eiendomsskatten blir dobbelt så høy som i fjor

Og et vanlig spørsmål som går igjen: Kan man sette opp eiendomsskatten som et fradrag i selvangivelsen? Pengene man betaler eiendomsskatt av, er jo allerede ferdig beskattet.

Du kan glemme det



Det korte svaret på dette er nei:

- Eiendomsskatt du betaler på egen bolig, du bor i selv, er det ikke fradragsrett for, sier Lene Ringså Solberg i Skattedirektoratet til Nettavisen.

Unntaket er på eiendom som leies ut, og du har skattbare inntekter.

- Skattereglene åpner ikke for en generell adgang til å kreve fradrag for betalt eiendomsskatt i selvangivelsen på egen bolig. Det er først der eiendommen genererer skattepliktig inntekt, enten ved skattepliktig utleie eller ved at eiendommen inngår i skattepliktig virksomhet, at den som eier denne har en fradragsrett for kostnader til eiendommen. Kostnader vil kunne være kommunale avgifter, forsikring, vedlikeholdsutgifter og eiendomsskatt.

Les også: Nå kan du kjøpe den råeste utsikten på Manhattan - pris bare 688 millioner

- Hvis du bruker hele boligen selv, evt. i tillegg har skattefrie utleieinntekter på denne, kan du ikke kreve fradrag for kostnader knyttet til boligen. Heller ikke eiendomsskatt. For å si det litt enkelt: Ingen skatteplikt - ingen fradragsrett, slår Ringså Solberg fast.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet

Skatt med beskattede inntekter



Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet sier til Nettavisen at hans parti i utgangspunktet ønsker å avvikle eiendomsskatten, men at de ikke anser det som et problem at eiendomsskatten betales med allerede beskattede midler.

- Det er vanlig at man som forbruker betaler avgifter av allerede beskattede inntekter. Dette gjelder for eksempel merverdiavgift, særavgifter i form av miljøavgifter, veibruksavgifter, årsavgift, dokumentavgift og alkoholavgift, for å nevne noen. Dette er såkalte indirekte skatter. Og det gjelder som du også påpeker eiendomsskatt, sier Næsje

Fradragsrett = overføring fra stat til kommune

Årsaken til at eiendomsskatten ikke er fradragsberettiget på selvangivelsen, er trolig så enkel som at et fradrag effektivt ville være en overføring av inntekter fra staten til kommunene som velger formueskatt.

Et skattefradrag slår rett ut på marginalskatten du betaler, noe som for mange er tett opp mot 50 prosent. Å gi fradrag for eiendomsskatt ville i praksis bety at staten og fylkene betalte deler av din eiendomsskatt - i tillegg til at kommunene ville redusert sin egen normale skatteinntekt.

PS! Hadde eiendomsskatten blitt tatt over skatteseddelen som andre skatter, ville trolig ikke skatten ført til reduksjon skattbar inntekt, men kommet som et eget ekstra skattetrekk i tillegg til vanlig person- og trinnskatt, slik formueskatten blir trukket. Dermed hadde det ikke utgjort noen forskjell om skatten ble betalt netto eller brutto.

Les også: Jonas Gahr Støre til valg på 15 milliarder i økt skatt