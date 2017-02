NASA-topp advarer: - NASA tier om alvorlige farer ved romfart

ANNONSE

NASA og de private romfartsaktørene snakker for lite om farene som er knyttet til bemannede romoppdrag.

Det mener i hvert fall William Gerstenmaier, en høytstående NASA-ansatt med erfaring fra toppnivå gjennom tre tiår, som deltar på en bransjekonferanse denne uken.

For mens USA utvikler flere nye raketter og romfartøyer som skal transportere nye astronauter ut i verdensrommet, peker Gerstenmaier på potensielt fatale risikoområder knyttet til romprogrammet.

Presset på NASA øker

- Basert på fysikken og universelle prinsipper for romfart, vil vi når alt kommer til alt alltid fly med en viss risiko - uansett hvor hardt vi prøver å fjerne den risikoen, sier han.

Uttalelsene kommer på et politisk følsomt tidspunkt for NASA, som fortsatt venter på hva den nye Trump-administrasjonen vil ha å si for romfartsetaten. The Wall Street Journal skriver at presset allerede øker fra Kongressen om å ferdigstille en ny generasjon med bemannede romfartøyer, samt utarbeide en plan for å sende astronauter til Mars.

Inntil noen av de nye romfartøyene står klare, er NASA avhengig av russiske raketter og romfartøy for å kunne sende amerikanske astronauter ut i verdensrommet.

Skyhøyt aktivitetsnivå

Samtidig er aktivitetsnivået høyt i romfartsbransjen.

NASA bruker nå mer enn 2 milliarder dollar årlig på «Space Launch System», et program som skal erstatte romfergeprogrammet som NASA avsluttet med romfergen Atlantis' siste tur i 2011. Mens Boeing leder arbeidet med bærerakettene til Space Launch System, jobber selskapet Lockheed Martin med en bemannet kapsel, med navnet «Orion», som skal festes til bærerakettene.

Hele systemet forventes testet ubemannet for første gang neste år, mens målet er å kjøre en bemannet testflyvning i 2021.

Ved siden av dette jobber Boeing separat med det de kaller en «kommersiell rom-taxi» som skal frakte amerikanske astronauter til Den internasjonale romstasjonen (ISS) før slutten av tiåret.

NASA-TOPP: William H. Gerstenmaier.

Også Tesla-grunnlegger Elon Musk jobber som kjent med å sende mennesker ut i verdensrommet: Space Exploration Technologies Corporation, bedre kjent som SpaceX, har som mål å begynne med regelmessige turer til ISS i løpet av 2019.

- «Hypen» kan drepe

Gerstenmaier og andre erfarne NASA-ledere mener at aktivitetsnivået innen romfarten ikke har vært større siden romfartens glansdager under den kalde krigen, da USA mellom 1969 og 1972 sendte seks bemannede romfartøy til månen.

Og høyt aktivitetsnivå har ført til stor entusiasme rundt romprogrammene.

Gerstenmaier frykter imidlertid at entusiasmen og «hypen» fører til at farene ved romprogrammet ties ihjel, og mener at verken NASA eller offentligheten har klart å erkjenne det fulle omfanget av disse farene.

KATASTROFE: Challenger-katastrofen i 1986 står tilbake som et mareritt i NASAs historie. 7 astronauter mistet livet da romfergen eksploderte 73 sekunder etter lift-off ved Kennedy Space Center i Florida.

- Helt grunnleggende må vi finne ut av hvordan vi kan ha denne diskusjonen, både med offentligheten generelt og innad i NASA, slik at vi kan akseptere risikoene og forsøke å kvantifisere dem på en realistisk måte, sier han.

- Ingen «hype» kan redusere risikoen, eller gjøre risikoen mindre virkelig, legger han til.

Dødsulykke i 2014

De to desidert mest kjente ulykkene i NASAs historie skjedde i 1986 og 2003, da romfergene Challenger og Columbia eksploderte under henholdsvis take-off og landing. I hver katastrofe gikk sju menneskeliv gikk tapt.

Men så sent som høsten 2014 mistet den amerikanske piloten Michael Alsbury livet da han testkjørte fartøyet VSS Enterprise, et SpaceShipTwo-romfly som tilhørte Richard Bransons Virgin Galactic.

Gerstenmaier, som er dypt respektert blant både bransjeledere og politiske ledere for sine faglige meritter, oppfordrer derfor alle involverte til å snakke tydeligere og ærligere om mulighetene for at innvielsen av ny teknologi og nytt utstyr kan få katastrofale og dødelige følger.

- Vi må finne en bedre måte å snakke om disse farene på, sier han.

- Ikke for å skremme mennesker, men for at det skal være mulig å kjenne dem igjen.

