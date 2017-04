ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Teknologitunge Nasdaq har i skrivende stund steget 0,6 prosent tirsdag og er dermed over 6000 poeng for første gang i historien.

Dow Jones har også steget kraftig og går mot en pluss på over 200 poeng.

Oppgangen kommer etter at flere store selskaper la fram solide kvartalstall, inkludert McDonald’s, Caterpillar, 3M og DuPont.

Oppgangen kommer nok også fordi USAs president Donald Trump har uttalt at han ønsker å kutte selskapsskatten til 15 prosent. Han har lovet å legge fram en skatteplan onsdag.

I tillegg så vi allerede mandag at aksjemarkedet reagerte positivt på at Emmanuel Macron vant første runde av det franske presidentvalget, slik at man unngikk en duell mellom Marine Le Pen fra ytre høyre og Jean-Luc Melenchon fra ytre venstre i den andre valgrunden.