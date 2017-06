Justisminister Per Willy Amundsen (Frp) og regjeringen tar grep for at politiet lettere skal få opplysninger fra Nav om folk på rømmen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Nav og politiet sammen i jakt på etterlyste «navere»

Justisminister Per Willy Amundsen (Frp) varsler endring som gjør at Nav kan dele informasjon om folk på rømmen.