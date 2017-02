Nav: Utvidete permitteringsregler har mange svakheter

ANNONSE

I dag publiseres en rapport fra NAV som har sett på hvordan endringer i permitteringsregelverket slår ut for dem som blir permittert. Og konklusjonen er neppe noen god nyhet for arbeidsminister Anniken Hauglie (H), som etter langvarig press fra LO og NHO i fjor utvidet ordningen. Det skriver VG.

I rapporten slås det fast at flere er arbeidsledige lenger etter at permitteringsperioden blir utvidet. Mange går ut hele permitteringsperioden før de søker nye jobber, om det skal vise seg at de blir sagt opp.

Videre konkluderes det med at utvidelser ikke fører til at flere kommer i jobb.

- Dette har selvfølgelig noen uheldige konsekvenser for de permitterte. De får mindre utbetalt i denne perioden og taper dermed lønn. Er man permittert over tid kan dette føre til større økonomisk tap, man får hull i CV-en og det kan bli vanskeligere å komme i jobb igjen, sier seniorrådgiver i NAV, Johannes Sørbø, til VG.

Statsråd Hauglie ser at det er rom for forbedring i dagens system.

- Jeg synes rapporten er interessant fordi hele hensikten med endringene er at bedrifter som opplever nedgang skal kunne beholde kompetanse i usikre tider. Men det er noen dilemmaer her.