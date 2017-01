ANNONSE

Målet med den foreløpig siste nedbemanningsprosessen var å komme ned i mellom 20.700 og 21.100 ansatte innen utgangen av 2016. Nå er målet nådd, skriver Stavanger Aftenblad.

– Ved utgangen av november var det 21.105 ansatte i Statoil, inkludert konsulenter. Tallene for desember foreligger ikke ennå, men det har vært en ytterligere reduksjon. Vi vet også at noen skal slutte i begynnelsen av 2017, så vi er innenfor det estimerte intervallet, sier talsperson Ola Anders Skauby i Statoil.

Skauby sier at Statoil skal jobbe kontinuerlig med forbedring og effektivisering for å opprettholde og styrke konkurransekraften. Han kan ikke love at Statoil er ferdig med nedbemanninger selv om målet med den foreløpige siste kuttprosessen er oppnådd.

– Ved inngangen til 2017 er vi der vi sa vi skulle være. Så er det vanskelig å si noe om en normalsituasjon i disse dager hvor vi hele tiden må være klare for forandring. Vi kan aldri utelukke personellmessige endringer, men det foreligger heller ingen nye estimater eller måltall, sier Skauby. (©NTB)