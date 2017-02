ANNONSE

Ferske tall fra analysebyrået Nielsen, som er ansvarlig for oversikten over markedet, viser at Coop ble vektvinner i 2016. Kjeden tok unna en vekst med 1,52 prosentpoeng. Dette til tross for 28 færre butikker enn i 2015.

Saken oppdateres.

Like bra gikk det ikke for Ole Robert Reitan og Rema 1000.

Til sammenligning vokser Rema «bare» med 0,16 prosentpoeng til tross for 17 flere butikker enn i 2015.

Og det blir ikke bedre. NorgesGruppen er for første gang større enn Rema i Midt-Norge – «Reitanland»

Fordelt på fylker er også Coop vekstvinneren. Rema er kraftig ned i Hordaland, og er nå på samme markedsandel som i 2012. Nedgang er også stor i Troms.

NorgesGruppen vokser nest mest med 1,05 prosentpoeng, men det med 29 flere butikker enn i 2015

Nielsen-Rapporten viser en høyere omsetningsvekst i dagligvaremarkedet i 2016 sammenlignet med i 2015. Veksten er nå nærmere det nivået man så for fire, fem år siden.

Tallene viser at nordmenn handlet dagligvarer for 169,4 milliarder i 2016. Året før ble handlekurven fylt med varer for 164,3 milliarder kroner.

Veksten kommer til tross for at både matkasser og netthandel har en større brukergruppe nå enn for ett år siden.