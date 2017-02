Nedgang for Rema 1000 i januar

ANNONSE

Rema 1000, som lanserte kundefordelsprogram i begynnelsen av januar, har fått en tøff start på det nye året.

– Vi har merket en nedgang i noen lokale markeder, skriver kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en tekstmelding til Nettavisen.

Hun ønsker ikke å kommentere hvor stor markedandel dagligvarekjeden sikret seg i januar.

– De siste ukene har vi hatt en fin vekst, forsikrer Mette Fossum i Rema 1000.

Rekord for Kiwi



Før helgen kunne Nettavisen melde at Kiwi hadde sin beste januar-måned siden starten i 1979.

Tall fra analysebyrået Nielsen, som er ansvarlig for oversikten over markedet, viser at de grønnkledde medarbeiderne hadde en markedsandel på 20,9 prosent.

Kiwi er Norges nest største dagligvarekjede målt i omsetning, bare Rema 1000 er større.

Vekst for Coops Extra



Coops lavpriskjede Extra tar også andeler i januar.

– Vi hadde en fantastisk vekst i 2016. Det beste året i vår tiårige historie på alle områder. Farten er videreført inn i det nye året. Vi har hatt en kjempebra start, sier kjededirektør Christian Hoel i Coops lavpriskjede Extra til Nettavisen.

Det er Rema 1000, Kiwi og Extra som utgjør kategorien «lavpris» i Nielsens måling av markedsandeler. Bunnpris står bare for et par prosent i denne gruppen.

Det er én måned siden Rema 1000 lanserte fordelsprogrammet «Æ». Så langt har flere hundretusen nordmenn lastet ned app-en.

Lavpriskjeden har i tillegg fått mye oppmerksomhet på grunn av sin «bestevenn»-strategi, hvor flere leverandører har blitt kastet på dør.

– Nettavisen er av de første som nå kan få vite at 900.000 har lastet ned Æ, røper kommunikasjonsdirektør Mette Fossum.

