Nedgang på alle fronter for Telenor

ANNONSE

Telenor la frem kvartalstall torsdag, men innholdet kan neppe ha gledet selskapets investorer, som inkluderer det norske nærignsdepartementet. Selskapet har nemlig både fallende inntekt og fallende lønnsomhet.

Totale driftsinntekter gikk ned med 3 prosent til 30,5 milliarder kroner. Driftsresultatet falt til 6,2 milliarder kroner, fra 6,6 milliarder i samme kvartal for et år siden, mens resultatetet før skatt var falt med en tredjedel til 6,4, ned fra 9,8 milliarder i første kvartal 2016.

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, velger å fokusere på det positive, nemlig at det såkalt "organiske ebitda-resultatet" var tre prosent høyere.

«Jeg er glad for at Telenor fortsetter å levere organisk EBITDA-vekst, i et kvartal der inntektene er stabile. Høydepunkter for kvartalet var den sterke veksten i datakonsum i de fremvoksende markedene i Asia, og den solide fiberveksten i Norge og Sverige. Det har vært et travelt kvartal hvor vi har introdusert nye og bedre mobiltilbud i flere av våre markeder, og dette har blitt godt mottatt av våre kunder. I Thailand og Malaysia har dette bidratt til tosifret vekst i abonnementsmarkedet, samtidig som vi jobber aktivt for å møte den intense konkurransen i kontantkortmarkedet», sier Telenors konsernsjef Sigve Brekke i en pressemelding.