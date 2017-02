ANNONSE

Av de ti mest omsatte selskapene er det kun Telenor og Orkla som endte dagen med positivt fortegn, begge med 0,1 prosent.

Statoil var mest omsatt og falt 1,31 prosent, etterfulgt av DNB som endte med en nedgang på 1,41 prosent.

De øvrige selskapene fulgte etter: Marine Harvest (-0,1), Norsk Hydro (-1,1), Yara (-0,8), Subsea (-1,8), Norwegian (-2,5) og Funcom (-5,9).

De mest toneangivende europeiske aksjeindeksene opplevde en mer positiv handelsdag.

FTSE i London gikk mest opp med 0,4 prosent, fulgt av Frankfurts DAX 30 som steg med 0,3 prosent. CAC 40 i Paris steg med 0,2 prosent.

Oljeprisen faller, og et fat nordsjøolje omsettes for 55,83 dollar, mens et fat amerikansk lettolje selges for 53,53 dollar, omkring en dollar lavere enn tirsdag. (©NTB)

