NEW YORK (Nettavisen): De store børsindeksene her i USA opplevde tirsdag en svak nedgang, foranlediget av salg i energisektoren på bakgrunn av svake oljepriser.

Den amerikanske lettoljen falt for sjuende dag på rad, og gikk ned 68 cent eller 1,4 prosent til 47,72 dollar per fat.

Samtidig venter markedet på at den amerikanske sentralbankens rentemøte skal starte onsdag.

Dow Jones fikk ned 44 poeng eller 0,2 prosent og endte på 20.837 poeng, mens Standard & Poor 500 landet på 2365 poeng etter en minus på 8 poeng eller 0,3 prosent.

Nasdaq sank 0,32 prosent eller 18 poeng til 5856 poeng.

Den store vinneren på børsen i New York tirsdag var utvilsomt Ruby Tuesday, som spratt opp 24,71 prosent etter at restaurantkjeden offentliggjorde at den vurderer salg eller sammenslåing.