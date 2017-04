ANNONSE

Standard and Poor's sier nedjusteringen speiler "økte politiske og institusjonelle usikkerheter" i etterkant av at president Jacob Zuma nylig byttet ut til sammen 10 av 35 statsråder. Blant annet ble landets finansminister erstattet.

Byttet i finansdepartementet var ikke uventet, men markedet reagerte negativt, og valutaen rand falt kraftig. Kursen falt ytterligere etter nedgraderingen fra BBB- til BB+ mandag.

I en uttalelse fra finansdepartementet heter det at nedjusteringen viser "behovet for å påskynde vekst og utvikling".

Moody's, som er ett av de andre to andre mest innflytelsesrike ratingbyråene, er ventet å komme med sin analyse fredag. De har foreløpig Sør-Afrika to nivåer over "søppelstatus".