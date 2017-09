Nedjusterer prognoser for boligmangel

Lavere innvandring fører til at behovet for nye boliger blir lavere enn ventet, ifølge Prognosesenteret. Tallet er nedjustert med 5.000 boliger i året.

Før mente boliganalytikerne i Prognosesenteret at Norge trengte 37.000 nye boliger hvert år. Nå mener de at vi bare trenger 32.000. I så fall bygges det plutselig nok boliger, skriver NRK.

– Vi har nedjustert boligbehovet med 5.000 boliger på grunn av lavere innvandring, sier makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Sjeføkonom Kari Due i Handelsbanken tror boligmarkedet vil være kjølig det neste året.

– Befolkningsveksten har vært på vei ned. Den oppgangen vi så i etterspørselen etter bolig i fjor, var ikke drevet av et boligbehov, men økt interesse for å gå inn i boligmarkedet. Samtidig fikk vi et ekstra rentekutt og lysere utsikter for norsk økonomi.

