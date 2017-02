ANNONSE

Med unntak av Marine Harvest (uforandret) og Orkla (+1,48) var det bare røde tall å spore blant de ti mest omsatte selskapene på Oslo Børs fredag.

Det største røde tallet på denne listen fikk Norwegian, som falt 6,53 prosent. Også Statoil (-0,81), DNB (-1,68), Yara International (-0,97), Norsk Hydro (-0,61), Telenor (-0,15), Petroleum Geo-Services (-2,95) og Aker BP (-3,06) endte dagen med nedgang fredag.

På de viktigste europeiske børsene sank CAC 40 i Paris 0,87 prosent, DAX 30 i Frankfurt gikk ned 0,20 prosent, mens FTSE 100 i London steg 0,17 prosent.

Et fat nordsjøolje ble fredag ettermiddag omsatt for 55,4 dollar, mens amerikansk lettolje gikk for 52,94 dollar fatet.

