Negativ ukestart på Oslo Børs

Fallet startet omtrent idet børsen åpnet dørene mandag formiddag. Hovedindeksen hentet seg aldri inn, hovedsakelig fordi de tyngste selskapene, som Telenor (-1,05) og DNB (-0,52), gikk i rødt.

Yara var mest omsatt, etterfulgt av Statoil. Selskapene svekket seg med henholdsvis 2,21 og 0,61 prosent. Subsea 7, nummer 3 på omsetningstoppen, ble mandagens store taper med et kursfall på 3,82 prosent etter nyheten om at en større kontrakt i Brasil blir terminert et år før tiden.

Norsk Hydro (+0,46) var det eneste selskapet av en viss størrelse med kursøkning mandag.

Også de toneangivende europeiske børsene gikk i rødt. FTSE 100-indeksen i London var ned 0,15 prosent, CAC 40 i Paris svekket seg med 0,75 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt falt 0,54 prosent.

Prisen på nordsjøolje svekket seg noe. Et fat ble omsatt for 55,35 dollar mandag ettermiddag. (©NTB)