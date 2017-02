Neil Gorsuch kritiserer Donald Trumps utspill mot dommerstanden

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Donald Trump har flere ganger langet ut mot dommerne som behandler rettssakene mot hans innreiseforbud for personer fra de muslimske landene Iran, Irak, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.

Gjentatte angrep

Senest onsdag tvitret den amerikanske presidenten sin kritikk.

- Hvis amerikanske myndigheter ikke vinner denne saken, som de åpenbart bør gjøre, vil vi aldri kunne ha den sikkerheten og tryggheten som vi har krav på.

Tidligere har han også lagt ut meldinger om at «rettsvesenet gjør det veldig vanskelig» å kontrollere folk som kommer til USA, samt at han «ikke kan tro at en dommer vil utsette landet vårt for en slik fare» og at det vil være rettsvesenets feil dersom noe skulle skje.

- Jeg vil ikke kalle en domstol forutinntatt, så jeg skal ikke kalle den forutinntatt, men domstolene virker å være så politiske og det vil være så bra for vårt rettsapparat hvis de kunne lese en uttalelse og gjøre det som er riktig, sa Trump under en tale til politimestere i Washington onsdag.

Trump har imidlertid ikke sagt eller skrevet noe på Twitter om at ingen mennesker fra disse sju landene noen gang har tatt liv i terrorangrep på amerikansk jord, eller at høyreekstremistisk terror er en større trussel i USA.

SOM KANDIDAT til Høyesterett besøker Neil Gorsuch for tiden senatorer for å introdusere seg selv før høringen.

Nå har president Trumps kandidat til den ledige stolen i Høyesterett – Neil Gorsuch – kommet på banen. I et privat møte med senator Richard Blumenthal (D, Connecticut) har Gorsuch gjort det klart at han ikke setter pris på Trumps offentlige angrep på føderale dommere som behandler presidentordrens gyldighet i retten.

- Han ga tydelig uttrykk til meg for at han er motløs av de demoraliserende og avskyelige kommentarene som president Trump har kommet med mot dommerstanden, fortalte Blumenthal ifølge New York Daily News under et møte med journalister onsdag.

Samtaleemne i USA

En talsmann for Gorsuch bekrefter overfor Daily News og andre aviser at det stemmer at Gorsuch synes Trumps utspill er demoraliserende.

- Han brukte ikke ordet «avskyelig», men han brukte ordene «motløs» og «demoralisert», bekrefter Gorsuchs talsmann Ron Bonjean.

Dette ble et stort samtaleemne i USA natt til torsdag.

- Jeg har fått en ny konservativ helt, skriver TV-profilen Joe Scarborough i MSNBC på Twitter.