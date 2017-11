Neste år kommer Vipps med egen barne-app

Vipps-sjef Elisabeth Haug tror sju eller ni år blir nedre aldersgrense for betalingsappen.

OSLO (Nettavisen): Vipps er i ferd med å bli enerådende blant de norske betatalingsappene. Neste år vil selskapet lansere en egen barne-app for dem under 15 år. Det forteller viseadministrerende direktør Elisabeth Haug i et intervju med Nettavisen lørdag.

- «15 min» kaller vi det, og det er en egen app som gir målgruppen mulighet til å motta penger, slik at de eksempelvis kan motta bursdagsgaver og penger fra sine foreldre, sier Haug.

- Vil ikke sette barn i vanskelig situasjon



Hun sier Vipps vil ha en barnevennlig app som kan brukes i kontrollerte situasjoner som på Ruter, NSB og Norway Cup, men at vennebetaling ikke er aktuelt.

- Vi er opptatt av å ikke sette barn og unge i en vanskelig situasjon, de skal ikke kunne presses for penger, sier Haug.

Forbrukerombudet orientert



Forbrukerombudet er orientert om planene og vil følge med på Vipps framstøt mot de unge.

- Vi hadde et møte med Vipps om dette tidligere i år. Det vi fikk presentert var tilpasset aldersgruppen og innenfor lovens rammer, sier fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet til Nettavisen.

Vipps-tjenesten ble utviklet av DNB, men etter hvert har også de andre bankene hengt seg på toget. Nylig inngikk Nordea samarbeid, og Danske Bank i Norge er på vei inn. Dermed oppgis satsingen på MobilPay.

Sju år kan bli nedre aldersgrense

På spørsmål om hvilken nedre aldersgrense hun ser for for Vipps-appen, svarer Haug sju år.

- Men det er ikke endelig bestemt, det kan også bli ni år. Vi tror ikke at barn under sju år har behov for dette.

Ifølge Haug er det kundegruppen over 65 år som nå vokser raskest.

- Vår ambisjon er å gå forbi Facebook i antall brukere, tror de har 3,3 eller 3,4 millioner brukere i Norge. Vi skal forbi det tallet, sier hun til Nettavisen.

Delte meninger



Hos Nettavisens lesere er meningene delte om en egen betalingsapp for barn er en god idé.

- Nei, vet du hva. Gi ungene kontanter! skriver en kvinne i en kommentar på Facebook.

- Barna har godt av å lære om økonomi i tidlig alder. Med alle de kyniske bankene og låneselskapene, burde økonomi vært et eget fag i skolen, skriver en mann.

- Det er vel opp til foreldrene å bestemme om barna skal ha Vipps? Flott at muligheten er der for de som ønsker det, skriver én.

- Uansvarlig av DNB, skriver en annen.

