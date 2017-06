Nettavisen-ekspert blir høyskolepensum

ANNONSE

Til daglig er Pål Nisja-Wilhelmsen direktør for innovasjon i Nettavisen.

Han har nylig gitt ut boken "Praktisk innholdsmarkedsføring" - den første boka læreboka om det mange fremdeles kaller content marketing i Norge.

Forrie uke ble det klart at den blir pensum på flere studier, deriblant på Handelshøyskolen BI.

Først med innholdsmarkedsføring



- Nettavisen var det første mediet som begynte med innholdmarkedsføring i Norge. I begynnelsen ble vi æresskjelt herfra til månen, forteller Nisja-Wilhelmsen.

Blant annet omtalte VGs sjefredaktør Torry Pedersen Nettavisen som "verstinger". Men det var før Schibsted-inntektene stupte og det begynte å brenne på papirtoalettene for flere av de store mediehusene.

- Nå er det blitt helt vanlig med innholdsmarkedsføring både i VG og Dagbladet. Og det er jo litt morsomt å se at mange av de store, toneangivende mediene nå gjør noen av de samme feilene som vi gjorde i pionertiden, sier Nisja-Wilhelmsen.

Årets netthode



I slutten av mai fikk Nisja-Wilhelmsen også tittelen Årets netthode av Norwegian Online News Association (NONA). Begrunnelsen var at han gjennom 20 år har stått i bresjen for å utvikle nye tjenester for norske medier.

"Dessuten står han fortsatt i en spydspissrolle for å få frem stadig nye digitale påfunn (...) Prisvinneren har aldri vært redd for å tenke utenfor boksen, og har i en årrekke bidratt til at Nettavisen har vært en game changer (riktignok plagsom for noen konkurrenter) blant norske digitale medier", uttalte juryen.

Og noe riktig må han ha gjort: Nettavisen kunne i fjor levere rekordoverskudd til eierne Amedia (50 prosent) og Egmont (50 prosent).

- Vi har hatt langsiktig satsing på konstant videreutvikling, og har en iboende uro i alt vi foretar oss. Der andre medieorganisasjoner er gigantiske slagskip som bruker langt tid på ny kurs er vi et vikingskip som raskt kommer fram dit vi vil, sier Nisja-Wilhelmsen.

Viktig å huske menneskene



Onsdag deltar Pål Nisja-Wilhelmsen også på et seminar i regi av Nettavisen og Gyldendal om "Inholdsmarkedsføring og journalistikk for SKAM-generasjonen. Hva funker?"

Her vil han blant annet snakke mer om en av sine kjepphester:



- Det er lett å glemme menneskene i det hele. Det er lett å la seg blende av teknologi, men teknologi har ingen verdi om den ikke kan brukes og forstås av mennesker. For lite tid brukes på brukergrensesnitt og design, for mye på løse interne problemer med teknologi, sier Pål Nisja-Wilhelmsen til Nettavisen.