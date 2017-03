ANNONSE

I 2016 måtte Nettavisen betale 2,2 millioner kroner i tilleggsskatt. Skatteetaten mente at Nettavisen kjøp av NA24 i 2012 var skattemessig motivert. Nettavisen klaget på avgjørelsen, og saken skulle opp i Skatteklagenemnda. Men i mars i år snudde Skatteetaten.



Finansavisen, som skriver om saken torsdag, har bedt Skatteetaten om kommentar, men har ikke fått noe svar.



- Nettavisen er fornøyd med at skatteetaten har hørt på våre argumenter om hvorfor det var viktig for oss å kjøpe NA24, sier Nettavisens ansvarlige redaktør Gunnar Stavrum til Nettavisen og legger til.



- Nå kan vi legge denne saken bak oss, og se fremover for å øke vår satsing på næringslivsjournalistikk.



NA24 ble etablert av Nettavisen som et nettsted for økonomi- og næringslivsjournalistikk i 2006. Senere ble aksjene i NA24 solgt til flere norske mediehus som ville samarbeide om nettstedet.



Samarbeidet gikk dårlig og NA24 fikk store underskudd. Det endte med at ansatte i NA24 kjøpte nettstedet. Samarbeidet med Nettavisen fortsatte. De ansatte jobbet som en del av Nettavisens redaksjon. I 2012 kjøpte Nettavisen NA24 for 540.000 kroner, og tilførte journalistiske ressurser. Med på kjøpet fikk Nettavisen et fremførbart underskudd på 26,4 millioner kroner.



Dette er millioner som Nettavisen kunne trekke av på et fremtid overskudd før de begynte å betale skatt, og som Skatteetaten mente var den virkelige årsaken til at Nettavisen kjøpte NA24. Nå har Nettavisen altså fått medhold i at kjøpet var redaksjonelt motivert, og ikke økonomisk.