New York: - Vi lever i en annen verden nå

Dagen etter det mest dødelige angrepet på New York siden 11. september 2001, var innbyggerne tilbake i hverdagen.

MANHATTAN (Nettavisen): Åtte personer ble drept og elleve skadd da en 29-åring som kom fra Usbekistan til USA i 2010, leide en lastebil og meide ned folk langs en gang- og sykkelvei fra Houston Street og sørover på Lower Manhattan tirsdag ettermiddag, lokal tid.

En av dem som så de horrible konsekvensene av Sayfullo Saipovs handlinger, var Joe Caccamo. Han bor langs den 1,5 kilometer lange strekningen hvor Saipov pløyde ned uskyldige mennesker langs West Highway fra Houston til Chambers Street.

- Jeg bor seks kvartal opp gata, rett ved West-motorveien. Jeg var i loungen i bygningen min og arbeidet, hvor alle vinduene er vendt ut mot vestsiden og motorveien. Jeg hadde hodet nede i PC-en da en av vennene mine i bygningen kom inn. Vi begynte å prate og han kikket ut vinduet og sa «her skjer det noe». Vi dro ut på gata og så at det var helt kaos, forteller Joseph Caccamo til Nettavisen.

LAPP MED IS-HYLLEST: 29 år gamle Sayfullo Saipov, opprinnelig fra Usbekistan, kom til USA i 2010 via Grønt kort-lotteriet, bekrefter det amerikanske sikkerhetsdepartementet. New Yorks visepolitimester John Miller sa onsdag at Saipov var i besittelse av en håndskrevet lapp der han hyllet den ytterliggående islamistgruppa IS.

- Dette var kanskje 5-10 minutter etter at lastebilen hadde kjørt nedover. Politi og ambulanser og nødetatene dukket opp, folk løp overalt, vi fikk høre at skudd hadde blitt avfyrt, vi fikk høre at fotgjengere hadde blitt kjørt ned, folk på sykler hadde blitt kjørt ned.

- Jeg løp rett inn igjen og opp på taket av bygningen min, hvor jeg har godt utsyn til store deler av vestsiden. Da så jeg sykler ligge strødd, jeg så kropper ligge rundt, jeg så hjelpeetatene komme, folk som åpenbart var svært rystet. Det var en ganske traumatisk situasjon, forteller Caccamo.

Når Nettavisen møter ham, bare et kvartal unna åstedet, er han på sykkeltur som vanlig.

- Livet er for kort til å la feige handlinger fra én person bestemme hvordan du lever. Jeg elsker å være på sykkelen min. Jeg sykler 8-9 måneder i året her. Det er den beste måten å ferdes på i New York City, og en veldig trygg måte å reise på her.

- Gjerningsmannen er glad

Kaoset var tydelig i mediene her i USA også. Det ble først meldt at dette var resultatet av «road rage», altså bilførere som havnet i voldelig krangel, men etter hvert som dødstallet steg, ble det åpenbart at dette var en bevisst handling.

Saipov krasjet til slutt i en skolebuss ved Chambers Street, og ble skutt av en politimann da han gikk ut av bilen sin med det som så ut som et våpen, men viste seg å være et paintballgevær.

Ifølge New York Daily News befinner Saipov seg nå i kritisk, men stabil tilstand på et lokalt sykehus, der han angivelig viser glede i stedet for anger over sine grusomme handlinger. Guvernør Andrew Cuomo opplyser til CNN at Saipov ble radikalisert av Den islamske stat (IS) etter at han kom til USA fra Usbekistan i 2010.

The New York Times opplyser at gjerningsmannen allerede var i søkelyset til FBI, men hvorfor og i hvilket omfang, er foreløpig ukjent.

Joseph Caccamo bruker selv bortimot daglig den samme sykkelstien som Saipov kjørte nedover på sin ferd mot åtte drap. Newyorkeren forsto raskt at de menneskene han så ligge strødd på gata, var et resultat av en bevisst handling.

- Hva som var motivet for å gjøre det, vet jeg ikke. Noen vil sikkert si at det var IS. Uansett hva det er, lever vi i en annen verden nå, med sosiale medier. Hvis du ikke har fått til noe i livet og er ute etter oppmerksomhet, er alt du trenger en bil. Det er vår verden i disse dager, sier Caccamo til Nettavisen.

- Dette er det mest dødelige angrepet på New York siden 11. september 2001. Føler du deg trygg i New York?

- Dette forandrer helt ærlig ikke mitt syn på hvor trygg jeg føler meg i New York. I hverdagen er dette blitt en utrolig trygg by. Du tenker faktisk ikke på sånne ting. Faktum er at dette kan skje hvor som helst, når som helst. New York er selvfølgelig et naturlig mål for slike ting, men det er kanskje bare det menneskelige overlevelsesinstinktet som slår inn. Du kan bare ikke gi etter for slik frykt, sier Joseph Caccamo til Nettavisen.

SKOLEVENNINNENE Amber og Shantel skulle helst unngått skole dagen etter terrorangrepet på Lower Manhattan.

Terrorhandlingen tok slutt i krysset mellom West Highway og Chambers Street, rett ved både en skole og en barnehage. Nettavisen snakket dagen derpå med to av elevene ved denne skolen.

De innrømmer at de innimellom tenker på faren for terror i New York City.

- Jeg gjør det, for å være ærlig. Vi holder jo til rett bak World Trade Center. Det er skremmende, sier Amber til Nettavisen.

- Det ligger alltid bakerst i bevisstheten. Når det skjer så nært der du oppholder deg til daglig, er veldig skremmende. Dette kommer til å være i tankene mine hver dag, istemmer venninnen Shantel.

Ville ikke på skolen i dag

Nettavisen møter dem idet de er på vei til skolen, noe de helst skulle ha droppet akkurat i dag.

- Jeg hadde virkelig ikke lyst til å gå på skolen i dag, men jeg er nødt til å få gode karakterer. Jeg synes det er for tidlig å gå på skolen igjen i dag, sier Amber.

Men sånn er det i New York.

Både skolevenninnene og Joseph Caccamo er imponert over den jobben som føderale og lokale myndigheter gjør med å sørge for trygghet for innbyggerne i New York City.

- Uansett hva president Trump ønsker å gjøre, lever vi i en ny verden uten grenser. Det er noe vi alle må forholde oss til. New York er selvfølgelig det kulturelle hjertet i USA og en stor by, men folk her reiser seg igjen, sier Caccamo.

- Newyorkere er stolte av byens mangfold. Er dette noe det er verdt å holde fast ved eller bør det strammes inn?

- Jeg tror at en sunn screeningprosess, som sikkert allerede er på plass, bør fortsette. Men ja, det er derfor vi bor her. Hvorfor ville du bestemme deg for å bo et sted som er støyende og dyrt om det ikke var for at du liker mennesker i alle former. Det er derfor vi elsker denne byen. Det er derfor folk velger å bo her. Du vil sørge for at du har en forståelse av hvem som bor her, men hvis du fjerner folks mulighet til å komme hit, fjerner du det dette landet ble grunnlagt på, sier Joseph Caccamo.

Fakta: Vil avvikle Grønt kort-lotteriet

29 år gamle Sayfullo Saipov kom til USA fra Usbekistan i 2010.



Han kom ifølge Donald Trump til USA via det såkalte Grønt kort-lotteriet, et immigrasjonsprogram som gir enkelte permanent oppholdstillatelse i USA.

Presidenten ber Kongressen «umiddelbart» ta fatt på arbeidet for å avslutte programmet.

Programmet ble innført under den republikanske presidenten George W. Bush.

Saipov hadde planlagt sitt angrep i flere uker, opplyste New Yorks visepolitimester John Miller på en pressekonferanse.

Saipov var ifølge Miller også i besittelse av en håndskrevet lapp der han hyllet den ytterliggående islamistgruppa IS. «Den islamske stat vil eksistere i all evighet», sto det på lappen.

Saipov skal ikke ha vært i politiets søkelys tidligere.

Både politiet og New Yorks ordfører Bill de Blasio omtaler tirsdagens angrep som terror. Åtte personer ble drept og elleve såret da de ble meid ned av en mann i en pickup på en sykkelvei. (Kilde: NTB)

