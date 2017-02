NHH-professor tror det kan bli maktkamp mellom Røkke og Fredriksen

ANNONSE

Mandag morgen ble det kjent at John Fredriksen og Kjell Inge Røkke går sammen for å danne Norges største supply-rederi. Etter planen skal Røkkes Aker og Fredriksens Hemen Holding ha en like stor eierandel i det nye selskapet.

Det er første gang disse to storinvestorene går sammen, og NHH-professor Ola Grytten tror ikke nødvendigvis det vil gå knirkefritt.

- Fredriksen og Røkke er ikke bare samarbeidspartnere, de er også konkurrenter innen andre maritime næringer, og det kan skape en del spenning, sier Grytten til Nettavisen.

Ingen har hele kontrollen

Røkkes Aker eier blant annet fartøyinvesteringsselskapet Ocean Yield, mens Fredriksen har en rekke rederier, blant annet tankskipgiganten Frontline. Begge eier dessuten oljeserviceselskaper.

SER SKJÆR I SJØEN. Ola Grytten, professor i økonomisk historie ved NHH.

- Det er ikke én aktør som får hele kontrollen. Det kan være positivt, men det kan også føre til maktkamp. Det kan ende opp med at den ene parten kjøper den andre ut, sier Grytten.

Fredriksen-biograf og tidligere redaktør i Kapital, Nettavisen og Aftenposten, Odd Helge Hauge, tror at samarbeidet mellom Røkke og Fredriksen skal bli «interessant».

- Dette er to herrer som er vant til å bestemme selv. De har ikke uten videre personligheter som står til hverandre. Røkke er en hissigpropp, mens Fredriksen ikke er typen man bør bli sint på.

- Det kan absolutt blir en maktkamp mellom de to, sier Hauge.

- Det perfekte bunnfisket

FREDRIKSEN-BIOGRAF: Odd Harald Hauge.

Han tror imidlertid den forretningsmessige siden ved avtalen er svært god. Supply-sektoren har i flere år går i krise, med flere gjeldstyngede selskaper.

Røkkes Aker startet konsolidering i fjor, da Aker ble største eier i Solstad Offshore i Skudneshavn. Solstad overtok senere samme sommer Sunnmøre-rederiet Rem Offshore.

- Dette må være tilnærmet det perfekte bunnfisket. Man må også huske på at det er andre enn Røkke og Fredriksen som skal stå for den daglige driften av selskapet, sier Hauge.

Også Grytten mener det er flere positive sider ved avtalen.

- Man får en veldig slagkraftig aktør som kan balansere og konsolidere markedet. Samtidig innebærer det at man får en aktør med veldig stor markedsmakt og kan konkurrere ut de mellomstore og de små. Det har aldri vært i nærheten av en så stor aktør i supply-sektoren noen gang, sier Grytten.

- Godt forhold

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker sier at både Fredriksens Hemen Holding og Aker har planer om å være langsiktige eiere i det nye selskapet, som foreløpig heter Solstad/Farstad.

- Som en del av avtalen har Hemen og Aker forpliktet seg til hver å eie minimum 15 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet. Vi har en felles ambisjon om å bygge og et internasjonalt ledende supply-rederi, sier Kigen

- Flere tror det er en fare for maktkamp når to så store investorer går sammen. Hva tenker dere om det?

-Vi har kjent selskaper eid av Fredriksen i lang tid og vi har et godt forhold. Her har vi felles interesser i at tre supplyrederier går sammen og lykkes internasjonalt, sier Kigen.

- Bra for alle

Analytiker Stig Erik Kyrkjeide i Swedbank mener at avtalen er svært god for alle parter.

- For Farstads del har man kommet seg ut av en veldig vanskelig floke, der selskapet i verste fall kunne gått konkurs. Nå har man også fått inn to sterke investorer som har mulighet som å komme inn med mer kapital også, hvis det nødvendig, sier Kyrkjeeide.

Han tror sjansen for at denne avtalen går gjennom er mye større enn for Farstads tidligere avtale med Siem, som gikk i vasken i forrige måned.

- Det er tydelig at man har kommet frem til et nye høyere detaljnivå på denne avtalen enn Siem-avtalen. Her ser det ut som at man er kommet til enighet på de aller fleste viktige punktene, sier Kyrkjeeide.