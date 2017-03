NHO vil ha «ytterst moderat» lønnsoppgjør

ANNONSE

NHO redegjorde onsdag for sin posisjon i forkant av årets lønnsoppgjør. Arbeidsgiverorganisasjonen tar til orde for et "ytterst moderat" mellomoppgjør, "det vil si en lønnsvekst på under anslått kostnadsvekst hos handelspartnerne på 2,5 prosent".

Lønnsdifferensiering bør tas ut i lokale forhandlinger, og stramme økonomiske rammer skal også gjelde i møte med eventuelle krav om regulering av overenskomster som ligger lavere enn gjennomsnittet, krever NHO.

Organisasjonen begrunner kravet om et nytt beskjedent oppgjør med at krisen i oljenæringen ikke er over, og at situasjonen for leverandørindustrien derfor fortsatt er krevende.

– Vi må fortsette å redusere lønnsgapet mot våre konkurrenter. Konkurranseevnen vil svekke seg som følge av en sterkere krone enn i fjor, påpeker NHO.

Organisasjonen begrunner også sitt krav med at arbeidsmarkedet holdes oppe av offentlig og skjermet sektor.

– Det konkurranseutsatte arbeidsmarkedet som frontfaget er tuftet på, sliter, heter det.

Lønnsoppgjøret starter neste uke, med kravoverlevering i privat sektor 6. mars.