Nigel Farage: - Malmø er Europas voldtektshovedstad

- Malmø i Sverige er voldtektshovedstaden i Europa på grunn av EUs migrantpolitikk, sier Nigel Farage i sitt eget radioprogram. Blant annet Independent har omtalt saken.

Nigel Farage er forretningsmannen som ble leder for UKIP og dermed den viktigste lederen for Brexit-kampanjen som fikk flertall for å melde Storbritannia ut av EU.

Les også: Trump vil ha Farage som britisk ambassadør i USA

Han er på samme måte som president Donald Trump, svært aktiv på Twitter, hvor han har hatt mye å si Sverige den siste tiden.

Malmo in Sweden is the rape capital of Europe due to EU migrant policies. Anyone who says there isn't a problem is lying to you. pic.twitter.com/Aw7GvsECeX