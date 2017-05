Nikita-datter tar over frisørimperiet

ANNONSE

Nylig viste TV 2 dokumentaren Løvetannmillionæren om Inger Ellen Nicolaisen og hennes ferd mot toppen.

Inn i kjøpesentra



Nicolaisen og nå eksmannen og frisøren Ivar startet Nikita frisørkjede på 1980-tallet. I dokumentaren beskriver Inger Ellen Nicolaisen hvordan hun tok frem NAF-håndboken og fant alle tettsteder med innbyggertall over 25.000 og et kjøpesenter.

I dag er Raise-gruppen en av Europas aller største frisørkjeder. Christinah Nicolaisen (34) har ledet kjeden i en tid allerede. Hun har hatt de fleste roller i selskapet fra frisørlærling til forretningsutvikler. Foruten å være administrerende direktør, har hun også ledet styrearbeidet i selskapet. Når hun nå tar steget opp til konserndirektør er det for 143 salonger, 1000 medarbeidere, seks frisørskoler og et budsjett på 730 millioner i 2017.



Klar for USA-etablering



- Vi har byttet roller. Hun er klar for å være konserndirektør og jeg gjør det jeg er god på, å etablere salonger. Jeg har det travelt, og så er det samtidig veldig morsomt, sier Inger Ellen Nicolaisen til Nettavisen.

Nicolaisen bor mye av tiden i Florida, USA, der hun 17. mai åpner den første amerikanske Nikita-salongen.

- Å jobbe i en familiebedrift er fantastisk på mange måter. Det beste er at beslutninger går raskt. Jeg har stor respekt for den jobben min mor har gjort, hun er en stor inspirasjon og har lært meg ekstremt mye. Vi har en dyktig og profesjonell konsernledelse i selskapet. Vi har ekspansjonsplaner og styrker derfor konsernledelsen ved at vi nå søker etter en viseadministrerende direktør for Raise Gruppen AS, sier Christinah Nicolaisen i en pressemelding.