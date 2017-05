Nkom vil tvinge Telenor til å senke leieprisene

ANNONSE

Prisene for selskaper som vil leie tilgang til Telenors mobilnett må reduseres.

Dette varsler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i et «utkast» til vedtak om konkurransevilkår i mobilmarkedet.

Telenor er pålagt etter lov å åpne mobilnettet sitt for andre tilbydere av mobiltjenester. På den måten kan også mindre aktører ha egne tilbud i sluttbrukermarkedet.

Samtidig kreves det at at prisbetingelsene fra Telenor skal være på et rimelig nivå, slik at leietakerne ikke kommer i en såkalt marginskvis og taper penger.

I den sammenheng gjennomfører Nkom pristester, og det er en slik test Telenor nå har strøket i.

«Testresultatene viser at tilgangsprisen for tjenesteleverandører er for høy. I en modellert situasjon, som bruker Telenors inntekter og realistiske tilgangskostnader, viser testen at tilgangskjøpere har negativ bruttomargin for flere av abonnementene som inngår i testen», skriver Nkom i en melding.

Varselet innebærer at Telenor må redusere sine leiepriser.

Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge, skriver til Nettavisen i en epost at Telenor er prinsipielt uenig i reguleringen Nkom pålegger Telenor i det norske mobilmarkedet.

- Vår klage ligger til behandling for endelig avklaring hos Samferdselsdepartementet, skriver Uribarri, og fortsetter:

Torild Lid Uribarri, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Telenor Norge.

- Vi har tidligere sagt at vi mener dagens modell for regulering er avleggs og i direkte motstrid med den politiske målsetningen om å støtte opp under langsiktig bærekraftig konkurranse. Tilgangsregulering for aktører som ikke investerer i eget nett virker mot den politiske målsetningen. I dag har Telia flere nettleietagere enn det vi har. Det til tross for at Telia ikke er regulert. Det viser at markedet fungerer, og at reguleringen av Telenor bør opphøre.

Nå skal Telenor se nærmere på vedtaket fra Nkom og komme med sine innspill, avslutter Uribarri.

