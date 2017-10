Nordea inngår samarbeid med Vipps

Nordea og Vipps inngår samarbeid.

Det fremgår av en pressemelding fra Nordea onsdag morgen.

Nordea har frem til nå samarbeidet med Danske Bank om den konkurrerende betalingsløsningen MobilePay.

Nettavisen har vært i kontakt med Nordea, som ikke vil komme med mer informasjon på nåværende tidspunkt. Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea viser i stedet til en pressekonferanse klokken 11.

Nordea blir den andre store kuppet for Vipps så langt i år. I februar fikk DNB, som står bak tjenesten, med seg over 100 norske banker inn på eiersiden i Vipps.

Til sammen innebærte dette at 106 norske banker skal samarbeide om Vipps. Med Nordea på laget er også Norges nest største bank med i samarbeidet.

Nordea inngikk i fjor et samarbeid med Danske Bank om deres betalingsløsning MobilePay.

Administrerende direktør for Nordea Norge, Snorre Storset, fremhever at det nye MobilePay-samarbeidet vil sikre Nordeas kunder et unikt marked:

- Mobile betalingsløsninger har raskt blitt svært populære, og vi ser stor innovasjon i forhold til nye bruksområder. Det er avgjørende at bankbransjen nå klarer å finne frem til felles løsninger, til fordel for kundene, næringslivet og samfunnet, sa Nordea Norge-sjef Snorre Storset den gang.

