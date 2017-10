Nordea kutter minst 6000 jobber

Hver åttende ansatte må gå.

Storbanken Nordea varsler at de vil kvitte seg med 4.000 ansatte og 2.000 konsulenter for å bedre konkurransekraften. Det vil si at hver åttende Nordea-ansatte snart må se seg om etter et nytt sted å jobbe.

Nordea er den største banken i Norden, og er nest størst, etter DNB, i Norge.

– Ettersom investeringene begynner å bære frukter som ventet er det på tide å gå inn i neste fase der vi ser på ser at vi strukturelt kan få ned kostnadene og øke effektiviteten. Denne omstillingen krever et kompetanseskifte og blant medarbeidere, sier Casper von Koskull, konsernsjef i Nordea i en melding.

Det nordiske finanskonsernet har 32.000 ansatte, hvorav 3.000 i Norge.

– For å sikre vår langsiktige konkurransekraft, planlegger vi å minske antallet ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav 2.000 er konsulenter, sier forsetter konsernsjefen.

Uvisst hvordan Norge blir påvirket

Nettavisen har vært i kontakt med den norske delen av Nordea, som foreløpig ikke kan si noe om hvordan kuttene berører Norge.

- Det er for tidlig å si, men det er klart at digitaliseringen har gjort det mulig å drive bank mer effektivt enn vi har gjort tidligere. Vi har investert store beløp i å bygge en helt ny digital plattform. Det gjør at vi kan ta ut effektivitetsgevinster i årene fremover, sier administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset, til Nettavisen.

Storset sier at nedbemanningene vil skje i løpet av de neste tre til fire årene.

– Vi er i nær dialog med de tillitsvalgte og vil hjelpe dem som havner utenfor Nordea med en videre karriere i finansbransjen, fortsetter han.

Kuttene forklares altså med storstilte digitaliseringen av finanssektoren.

– Det vi ser er at roboter kan overta flere funksjoner på mange områder i konsernet, sier Storset.

Litt bedre

Nordea la samtidig frem sine kvartaltall for tredje kvartal 2017.

Netto renteinntekter økte til 1.185 millioner euro fra 1.175 millioner euro for et år siden.

Driftsresultatet var på 1.090 millioner kroner, opp fra 1.010 millioner for et år siden.

Nordea Bank Norge fikk et driftsresultat på 1.560 millioner kroner for 3. kvartal 2017, en oppgang på 367 millioner kroner, eller 31 prosent, fra 3. kvartal 2016. Driftsinntektene for kvartalet er 3 196 millioner kroner, som representerer en flat utvikling fra 3. kvartal 2016.

