Nordea Markets: - Boligmarkedet i Oslo har allerede falt 5-10 prosent

Offisiell statistikk viser at boligprisene i Oslo har falt rundt 3,5 prosent de siste månedene. Nordea mener fallet i virkeligheten kan være flere ganger så stort.

- Vi mener at boligprisene i Oslo allerede har kommet ned 5-10 prosent, men det tar tid før vi ser det i den offisielle salgsstatistikken, sier sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen, til Nettavisen.

Torsdag legger Eiendom Norge frem boligpristallene for juli. De to foregående månedene har de sesongjusterte boligprisene falt 3,5 prosent, og Nordea Markets venter en ny svak nedgang i denne måneden.

Les også: Eiendom Norge: Boligprisene fortsetter å falle

Men fallet er i virkeligheten enda større, mener sjeføkonomen.

Trekker boligene ut

Grunnen er at mange boligselgerne i vår har valgt å trekke boligene sine fra markedet fremfor å selge under prisantydning.

Les også: SSB venter tre år med nedgang i boligprisene

- Mange boligselgerne kunne solgt boligene sine til til en litt lavere pris i vår, men i stedet tar de boligen av markedet og prøver igjen senere på året. Det er først når salget bli gjennomført at det blir registrert i salgstatistikken. I realiteten er prisene derfor enda mer ned enn det vi ser i tallene, sier Olsen.

- Basert på dette kan vi trolig vente et boligprisfall som i hvert fall er rundt dobbelt så stort som det vi sett så langt, sier Olsen.

Les også: Rekordlang boligkø for studenter i Oslo

Mener toppen er nådd

Han mener at den nye boliglånsforskriften, som blant annet stiller tøffere krav til egenkapitalandel, har tynget markedet betraktelig.

- Samtidig har det blitt bygd ut mange nye boliger som kommer ut på markedet, så det er naturlig med en liten stopp i prisveksten, sier Olsen.

Han venter en vekst i boligprisene de neste årene, men tror veksttakten blir mye lavere enn før.

Les også: Øystein Olsen tror på fortsatt boligprisvekst

- Vi har nådd toppen av boligveksten for denne gang. Vi får ikke igjen de veksttallene vi hadde i 2015 og 2016 med det første, sier han.

Tror på et lite fall

DNB Markets tror på sin side på et mindre fall enn Nordea i tiden fremover.

TROR PÅ LITE BOLIGPRISFALL: Jeanette Strøm Fjære I DNB Markets

- Hovedprognosen vår er at vi får et fall på ytterligere én til to prosent ned frem til slutten av året. Samtidig kan vi ikke utelukke at vi får et videre fall på fem til ti prosent i Oslo. Utviklingen så langt har vært mye svakere enn vi har ventet, sier Jeanette Strøm Fjære, økonom i DNB Markets til Nettavisen.

Hun sier det meste peker på at sunt boligmarked i Norge.

- De fundamentale forholdene peker på videre vekst. Arbeidsmarkedet er bra, rentene er lave og inntektsveksten tar seg opp. Selv om byggingen av nye boliger har økt, er ikke balansen mellom igangsatte boliger og veksten i befolkning så ille, sier Fjære.

Les også: Analytikerne tror boligprisene fortsetter å synke

Bekymret for boligbyggingen

FOR MYE BOLIGBYGGING: Makroøkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen tror også at boligprisene skal bare litt mer ned.

- Vi venter at fra toppen i påsketider til nyttår skal boligprisene falle 5-6 prosent. Vi venter en liten nedgang i boligmarkedet i juli, et stabilt marked i høst og et fall på to prosent i desember, sier Andreassen.

Han mener ikke boligprisutviklingen i utgangspunktet er så mye å bekymre seg for.

- Det er ikke noe dramatikk rundt dette, selv om utviklingen fremover er avhengige av at den altfor høye boligbyggingen reduseres, sier Andreassen til Nettavisen.

Har du fått med deg denne videoen?