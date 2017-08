Nordea Markets venter mye sterkere krone mot dollaren

Den kan være en idé å utsette turen til New York til 2018.

Nordea Markets nedjusterer anslagene for dollaren kraftig og venter at den vil falle under sju kroner neste år.

Det viser en rykende fersk analyse fra storbanken.

En dollar koster i dag 8,0 kroner og har ligget over sju kroner siden høsten 2014.

Nordea venter at blant annet oljeprisen, kombinert med normalisering av pengepolitikken, vil styrke kronen mot dollaren.

Les også:

VALUTASTRATEG: Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets

- Vi synes dessuten det er pussig at kronen er så svak når den norske økonomien er betydelig sterkere enn man kunne ha vente seg for noen måneder siden. Kronekursen har respondert ganske lite på gode økonomiske nyheter, sier Eek-Nielsen.

Han mener dessuten kronen fortsatt er veldig svak, og bør styrke seg fremover. Nordea venter nå en dollar på 7,08 kroner neste sommer og 6,75 kroner ved årsslutt 2018, det er en nedjustering på henholdsvis 4,2 og 8,7 prosent fra forrige oppdatering. Også på kortere sikt venter storbanken betydelig sterkere krone enn tidligere ventet, med et anslag på 7,69 kroner for en dollar om tre måneder, ned fra det forrige anslaget på 8,18 kroner.

- Man kan være bekymret for boligprisene i Norge, men vi er ikke det. Det er veldig mye annet som er positivt, som utviklingen i arbeidsmarkedet og oljesektoren, sier valutastrategen.

Les også: Svakeste dollar på over to år

Nordea venter imidlertid også en kraftig svekkelse av dollaren mot andre valutaer, som euro.

Hovedgrunnen er at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) ikke lenger ser ut til å være den eneste sentralbanken som strammer inn pengepolitikken sin, slik de har vært de siste årene.

- Lenge hadde vi en situasjon der den eneste sentralbanken som strammet inn var den amerikanske sentralbanken Federal Reserve. Nå går vi i retning til at også de pengepolitiske lettelsene til Den europeiske sentralbanken snart er slutt, sier valutastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til Nettavisen.