VEKSTEN TILTAR: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. Foto: Nordea

Nordea: Veksten i norsk økonomi tiltar

Økonomene i Nordea anslår at et rentekutt i Norge er lite sannsynlig. Samtidig mener de at det også skal mye til for at Norges Bank setter opp rentene.