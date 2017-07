Nordea vil ikke flytte hovedkontoret til Norge

Danmark, Sverige og Finland er alle med i kampen om å få Nordeas hovedkontor. Kun Norge er uaktuell, tross frieri fra Erna Solberg.

- Vår viktigste prioritet er å ha hovedsete i et land som er med i EUs bankunion. Derfor er ikke Norge aktuell, sier Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge, til Nettavisen.

Nordens største bank, Nordea, har kunngjort at de vurderer å flytte fra Sverige etter innføring av nye bankregler i landet.

Nordea har fire land de definerer som «hjemmemarkeder», Sverige, Norge, Finland og Danmark. Statsminister Erna Solberg har allerede tatt til orde for at Norge og Oslo bør bli det nye hovedsetet storbanken.

- Nordea er absolutt velkomne til Norge. Vi har opplevd at Sverige har vært hovedsete for finanssektoren i Norden. Det å få Nordea til Norge vil være positivt for hele det norske finansmiljøet, sa Erna Solberg til Finansavisen i anledning Finansnæringens dag i april.

Banken har en lang historie i Norge. Norges eldste bank, Kredittkassen, var en av bankene som gikk inn i Nordea da banken ble stiftet i år 2000.

Vil ha rettferdige forhold

Nå heller imidlertid Nordea-toppene kaldt vann i årene i Solberg og alle andre som kunne drømme om at Nordens største bank får norsk adresse. Banken, som la frem kvartalstall torsdag, sier at Oslo, i motsetning til Helsinki og København, ikke er med i konkurransen om nytt hovedkontor.

- Norge har av naturlige årsaker ikke blitt med i EUs bankunion og det er veldig usannsynlig at de blir det. Derfor blir det vanskelig å flytte til Norge, dessverre, sier Storset.

EUs bankunion er en ordning som innebærer at alle banker i eurosonen underkastes Den europeiske sentralbankens oversyn etter felles regler for hele EU. Sverige og Danmark utreder for tiden om de skal være med i EUs bankunion, mens Finland, som er medlem av eurosonen, er allerede med.

Siden Norge ikke er EU-medlem, deltar landet heller ikke i bankunionen og anser den ikke som EØS-relevant.

- For oss er et utrolig viktig at vi har rettferdige og forutsigbare regulatoriske forhold som stiller oss på lik linje med internasjonale konkurrenter. Det er det størst sannsynlighet for å oppnå hvis vi er i et land som er endel av bankunionen, sier Storset.

Kan forbli svensk

Både Finland og Danmark står klare til å ta imot storbanken, men Storset understreker at det fortsatt er mulig at Nordea forbli svensk.

- Vi har ikke sagt at vi skal ut av Sverige uansett. Vi er opptatt av trygge og forutsigbare rammer for å drive vår virksomhet. Om Sverige kan tilby det, kan vi være der også, sier Storset, som sier at man kan vente en avgjørelse rundt spørsmålet om hovedkontor om få måneder.

- Vi kommer ikke i mål med denne beslutningen før sommeren, slik vi tidligere har indikert, men i september vil vi ta beslutningen, sier Norge-sjefen til Nordea.

