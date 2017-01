ANNONSE

Mandag ble det klart at meglerhuset Nordic Securities mister konsesjon til å drive investeringsrådgivning, skriver Dagens Næringsliv.

Finanstilsynet, som gjennomførte tilsyn 1. og 3. desember 2016, skriver i rapporten at rådgivningen har vært kritikkverdig og mangefull, og at «for mange av kundene har foretaket satt sine egne interesser foran kundens interesser, ved å gi investeringsråd som har ledet kundene til overdreven verdipapirhandel».

Finanstilsynet har gjennomgått meglerhusets 300 største kunder, som sammenlagt står for 78 prosent av virksomheten. 270 av 300 kunder, altså ni av ti kunder, har tapt store penger på investeringene de har gjort via Nordic Securities.

I tillegg har tilsynet gått gjennom 1200 samtaler og tekstmeldinger, og slår fast at meglerne ofte fulgte «magefølelse og løse gjetninger» og at det i stor grad var meglerne som tok initiativ til handel med kundene.

Daglig leder Rune Bjørneset vil ikke kommentere overfor DN, men kommer med følgende kommentar i en pressemelding:

– Det er opplagt at vedtaket fra Finanstilsynet er svært alvorlig for oss. Vi skal nå bruke den nærmeste tiden til å studere tilsynsrapporten i detalj. Vi har allerede fått innvilget utsatt iverksettelse av vedtaket frem til klagefristens utløp og har varslet at vi vil påklage vedtaket.